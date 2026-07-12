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استان کرمان
شکوه جاودان گنبد جبلیه؛ قلب تپنده تاریخ کرمان
روابط عمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان
گنبد جبلیه، این بنای رازآلود و باشکوه، قرنهاست استوار بر بلندای تاریخ ایستاده و روایتگر عظمت هنر، معماری و تمدن ایرانی است؛ هر سنگ این گنبد برگ زرینی از هویت فرهنگی کرمان را در خود جای داده و از شکوه سرزمینی سخن میگوید که میراثش، سرمایه ماندگار ایران است.جبلیه تنها یک بنای تاریخی نیست؛ تپش ماندگار قلب تاریخ کرمان و نمادی از ایستادگی، اصالت و جاودانگی این دیار کهن است.
کد خبر 1405042101387
دبیر محمد آوخ
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