شکوه جاودان گنبد جبلیه؛ قلب تپنده تاریخ کرمان

گنبد جبلیه، این بنای رازآلود و باشکوه، قرن‌هاست استوار بر بلندای تاریخ ایستاده و روایتگر عظمت هنر، معماری و تمدن ایرانی است؛ هر سنگ این گنبد برگ زرینی از هویت فرهنگی کرمان را در خود جای داده و از شکوه سرزمینی سخن می‌گوید که میراثش، سرمایه ماندگار ایران است.جبلیه تنها یک بنای تاریخی نیست؛ تپش ماندگار قلب تاریخ کرمان و نمادی از ایستادگی، اصالت و جاودانگی این دیار کهن است.