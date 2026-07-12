۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹

خلیج فارس، نماد تاریخ، هویت و تمدنی

خلیج فارس، نماد تاریخ، هویت و تمدنی

خلیج فارس، نماد تاریخ، هویت و تمدنی است که قرن ها در اسناد و نقشه های جهان ثبت شده است.

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کد خبر 1405042101441
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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