https://www.chtn.ir/x4sk3۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹ کد خبر 1405042101441 فیلم مستند خلیج فارس، نماد تاریخ، هویت و تمدنی خلیج فارس، نماد تاریخ، هویت و تمدنی است که قرن ها در اسناد و نقشه های جهان ثبت شده است. دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042101441 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها خلیج فارس خلیجفارس،بوشهر بوشهر گردشگری پربینندهترینها دستگیری حفار غیرمجاز در دارآباد دره ستارگان؛ روایت فرسایش در قلب جزیره قشم آیین نخلبرداری یزدیها در تشییع رهبر شهید انقلاب دشت مرکوه مینودشت؛ مقصدی آرام برای عاشقان طبیعت
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