انتهای پیام/
٢٠ تیرماه ۱۴۰۵، طنین حماسه، فضای مصلای بزرگ رشت را در مراسم عروج خونین امام مجاهد شهید لبریز از شور و بصیرت کرد و متولیان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان دوشادوش مردم انقلابی و چهرههای برجسته کشوری و استانی، حضوری پرصلابت را رقم زدند. این آیین شکوهمند که با سخنرانی آیتالله سید احمد خاتمی و نوای حماسی حاج مرتضی طاهری همراه بود، بار دیگر جوهرهی پایداری بر ارزشهای والای ولایت و صیانت از میراث معنوی مقاومت را در دلهای عاشقان طریقت عزت متجلی ساخت.
کد خبر 1405042101446
دبیر محمد آوخ
نظر شما