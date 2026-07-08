۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲

هم‌پیمانی حماسی با بیرق‌داران جهاد و شهادت در مصلای رشت/ ادای احترام متولیان میراث‌فرهنگی گیلان به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب

تدوین: حدیثه امیدوار
هم‌پیمانی حماسی با بیرق‌داران جهاد و شهادت در مصلای رشت/ ادای احترام متولیان میراث‌فرهنگی گیلان به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب

٢٠ تیرماه ۱۴۰۵، طنین حماسه، فضای مصلای بزرگ رشت را در مراسم عروج خونین امام مجاهد شهید لبریز از شور و بصیرت کرد و متولیان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان دوشادوش مردم انقلابی و چهره‌های برجسته کشوری و استانی، حضوری پرصلابت را رقم زدند. این آیین شکوهمند که با سخنرانی آیت‌الله سید احمد خاتمی و نوای حماسی حاج مرتضی طاهری همراه بود، بار دیگر جوهره‌ی پایداری بر ارزش‌های والای ولایت و صیانت از میراث معنوی مقاومت را در دل‌های عاشقان طریقت عزت متجلی ساخت.

دریافت 11 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405042101446
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha