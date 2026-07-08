٢٠ تیرماه ۱۴۰۵، طنین حماسه، فضای مصلای بزرگ رشت را در مراسم عروج خونین امام مجاهد شهید لبریز از شور و بصیرت کرد و متولیان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان دوشادوش مردم انقلابی و چهره‌های برجسته کشوری و استانی، حضوری پرصلابت را رقم زدند. این آیین شکوهمند که با سخنرانی آیت‌الله سید احمد خاتمی و نوای حماسی حاج مرتضی طاهری همراه بود، بار دیگر جوهره‌ی پایداری بر ارزش‌های والای ولایت و صیانت از میراث معنوی مقاومت را در دل‌های عاشقان طریقت عزت متجلی ساخت.