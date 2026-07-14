https://www.chtn.ir/x4spT۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹ کد خبر 1405042301595 فیلم خبری بازدید استاندار اردبیل از ۲ طرح گردشگری استاندار اردبیل در بازدید از ۲ طرح گردشگری بر تکمیل زنجیره ارزش گردشگری تاکید کرد. دریافت 37 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042301595 رضا خانبابائی دبیر مهدی نورعلی برچسبها گردشگری استان اردبیل استانداری پربینندهترینها دستگیری حفار غیرمجاز در دارآباد قلعه بالا، روستای دوستدار حیات وحش ایران دره ستارگان؛ روایت فرسایش در قلب جزیره قشم دشت مرکوه مینودشت؛ مقصدی آرام برای عاشقان طبیعت
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