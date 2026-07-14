۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹

بازدید استاندار اردبیل از ۲ طرح گردشگری

بازدید استاندار اردبیل از ۲ طرح گردشگری

استاندار اردبیل در بازدید از ۲ طرح گردشگری بر تکمیل زنجیره ارزش گردشگری تاکید کرد.

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کد خبر 1405042301595
رضا خانبابائی
دبیر مهدی نورعلی

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