https://www.chtn.ir/x4sqc۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲ کد خبر 1405042301600 فیلم مستند روحانی کاشانی با پای شکسته در تشییع آقای شهید ایران در تهران روحانی کاشانی با پای شکسته در تشییع آقای شهید ایران در تهران حاضر شد. دریافت 296 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042301600 مسعود سپهری نیا دبیر محمد آوخ برچسبها استان تهران تشییع رهبر شهید انقلاب کاشان روحانی پربینندهترینها دستگیری حفار غیرمجاز در دارآباد قلعه بالا، روستای دوستدار حیات وحش ایران دره ستارگان؛ روایت فرسایش در قلب جزیره قشم دشت مرکوه مینودشت؛ مقصدی آرام برای عاشقان طبیعت
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