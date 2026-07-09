۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

روحانی کاشانی با پای شکسته در تشییع آقای شهید ایران در تهران

روحانی کاشانی با پای شکسته در تشییع آقای شهید ایران در تهران

روحانی کاشانی با پای شکسته در تشییع آقای شهید ایران در تهران حاضر شد.

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کد خبر 1405042301600
مسعود سپهری نیا
دبیر محمد آوخ

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