پایان فصل دوم کاوش باستانشناسی در محدوده جنوب غربی ارگ تاریخی گنبد سلطانیه 

فصل دوم کاوش باستان شناسی محدوده جنوب غرب ارگ تاریخی سلطانیه در خرداد و تیر ۱۴۰۵ توسط پایگاه میراث جهانی سلطانیه و معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و به سرپرستی ابوالفضل عالی انجام شد. در این فصل از کاوش، پژوهش های باستان شناسی در محدوده گورستان مجاور گنبد، معروف به گورستان سلطنتی تمرکز یافت. پژوهش های جدید در ادامه کاوش سال گذشته و با هدف شناخت بیشتر محدوده پیرامون گنبد سلطانیه که در دوران ایلخانی به ابواب البر معروف بوده، انجام یافت. در نتیجه کاوش اطلاعات ارزشمندی از معماری آرامگاه های زیرزمینی مجاور گنبد و تدفین های انجام یافته در آن بدست آمد. در حال حاضر تحلیل داده های باستان شناختی و مطالعه بر یافته ها توسط پژوهشگران استان و پایگاه در حال انجام است و نتایج آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.