به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نسرین لویمی با اشاره به رویکرد کلان این اداره‌کل برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان گفت: در راستای تحقق شعار سال و با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۵ فقره موافقت اصولی برای متقاضیان طرح‌های گردشگری در سطح استان صادر شده است.

سرپرست اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در تشریح جزئیات این عملکرد افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان (۱ همت) است که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۲۴ نفر در بخش گردشگری خوزستان فراهم خواهد شد.

او همچنین به حوزه صدور مجوزهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: علاوه بر صدور موافقت‌های اصولی جدید، در بازه زمانی یادشده، تعداد ۵ فقره مجوز ایجاد و اصلاح نیز صادر شده است که به بهبود کیفیت خدمات و ارتقای استاندارد تأسیسات گردشگری موجود کمک شایانی خواهد کرد.

لویمی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و طبیعی خوزستان، بسترهای لازم را برای تبدیل استان به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور فراهم آورد.

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