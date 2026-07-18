امتحانات نهایی ۲۸ و ۲۹ تیرماه مدارس در چهار استان جنوبی کشور لغو شد

به گزارش میراث آریا، در اطلاعیه شماره هشت ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آمده است: آزمونهای نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه ۲۸ و دوشنبه ۲۹ تیرماه صرفاً در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول میشود.
بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی سایر استانها و همچنین امتحانات بعدی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
قابل ذکر است که رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هفته گذشته اعلام کرد که برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در استانهای خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در روزهای پنجشنبه ۲۵ و شنبه ۲۷ تیرماه به طور موقت لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
انتهای پیام/
نظر شما