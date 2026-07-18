۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس خبر داد:

۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در هفته ریحانه النبی برگزار می‌شود

۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در هفته ریحانه النبی برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، از برگزاری هفته ریحانه‌النبی با شش رویداد هم‌زمان در بازه زمانی ۷ تا ۱۳ آذر خبر داد و پیشنهاد کرد که برنامه‌های این هفته در بخش‌های اسیر و راوی نیز برگزار شده و اختتامیه در پارک شهر مهر انجام شود.

به گزارش خبرنگارمیراث آیا، بهزاد مریدی دبیر دهمین همایش ملی ریحانه النبی، امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان مهر، تأکید کرد و گفت: این شش رویداد شامل دهمین جایزه ادبی ریحانه، هشتمین همایش علمی (دومین همایش ملی صحیفه سجادیه)، دهمین جشن‌های مردمی کوثر، پنجمین نمایشگاه صنایع دستی (دومین نمایشگاه تخصصی حصیر و نخستین نمایشگاه تخصصی گلیم‌بافی)، نخستین جشنواره خوشنویسی اشعار ریحانه و نخستین جشنواره بومی‌سرایی فاطمی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بر هماهنگی با شهرداری برای آماده‌سازی محوطه پارک شهرستان تأکید و تصریح کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی می‌تواند از روز قبل شروع شود و نشست‌های تخصصی در سالن فاطمیه برگزار شود.

او پیشنهاد داد که جشن‌ها در بخش‌های اسیر و راوی نیز برگزار شود و روزهای آخر (اختتامیه) در شهر مهر متمرکز شود.

دبیر دهمین همایش ملی ریحانه النبی به لغو برنامه‌های سال گذشته به دلیل کمبود زیرساخت اشاره کرد و بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و پخش برنامه‌ها در طول یک هفته برای کاهش فشار کاری تأکید کرد.

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کد خبر 1405042701933
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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