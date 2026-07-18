به گزارش خبرنگارمیراث آیا، بهزاد مریدی دبیر دهمین همایش ملی ریحانه النبی، امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان مهر، تأکید کرد و گفت: این شش رویداد شامل دهمین جایزه ادبی ریحانه، هشتمین همایش علمی (دومین همایش ملی صحیفه سجادیه)، دهمین جشن‌های مردمی کوثر، پنجمین نمایشگاه صنایع دستی (دومین نمایشگاه تخصصی حصیر و نخستین نمایشگاه تخصصی گلیم‌بافی)، نخستین جشنواره خوشنویسی اشعار ریحانه و نخستین جشنواره بومی‌سرایی فاطمی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بر هماهنگی با شهرداری برای آماده‌سازی محوطه پارک شهرستان تأکید و تصریح کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی می‌تواند از روز قبل شروع شود و نشست‌های تخصصی در سالن فاطمیه برگزار شود.

او پیشنهاد داد که جشن‌ها در بخش‌های اسیر و راوی نیز برگزار شود و روزهای آخر (اختتامیه) در شهر مهر متمرکز شود.

دبیر دهمین همایش ملی ریحانه النبی به لغو برنامه‌های سال گذشته به دلیل کمبود زیرساخت اشاره کرد و بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و پخش برنامه‌ها در طول یک هفته برای کاهش فشار کاری تأکید کرد.

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