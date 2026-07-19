به گزارش خبرنگار میراث آریا، ذوق هنری و ابتکار عمل خانواده احراری هنرمند خوش ذوق پردیسی در ایجاد مجموعه تفریحی، گردشگری مختص کودکان و خانواده‌ها در روستای کرشت با عنوان ماچارتا زمینه فضای بازی، سرگرمی و تفریحی برای شهروندان پردیس و میزبانی از میهمانان دیگر شهرها به ویژه تهران را فراهم کرده است. این مجموعه با همت خانواده ۴ نفره احراری که دلیل نام‌گذاری آن نیز جمع چهارنفره آنها است، با ایجاد وسایل بازی و سرگرمی از وسایل بازیافتی در باغی به مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع در نوع خود منحصربفرد است. شهرستان پردیس به دلیل جمعیت روزافزون، کمبود محیط های تفریحی، سرگرمی مطالبه مردمی و حمایت مسئولان شهرستانی نیازمند اینگونه فضاهاست و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پردیس نسبت به شناسایی مجموعه آنها اقدام و هماهنگی های لازم برای صدور مجوز را نیز فراهم کرده است.

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