به گزارش خبرنگار میراث آریا، سومین فاز از پروژه بزرگ گردشگری پردیس زرین انارک روز جمعه ۲۶ تیرماه با حضور بیش از ۱۵۰ تن از سهامداران انارکی کلنگ زنی و آغاز شد.

پوران غندالی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس در این آیین گفت: شرکت سهامی خاص زرین ساره انارک، براساس دعوتنامه و فراخوان سهامداران انارکی خود، روز جمعه ضمن برگزاری نشست مجمع عمومی، کلنگ سومین فاز این پروژه بزرگ را بر زمین زدند.

او افزود: در عین حال نشست مجمع عمومی زیر سایه ساختمان موسوم به مجتمع صنایع‌دستی برگزار که تا دو ماه پیش تنها محوطه‌ای تسطیح شده بود. همچنین، در همین چند ماه اخیر یعنی درست در ۶ ماهه جنگ اخیر سازه عظیم مجتمع اداری- تجاری آن نیز با پارکینگی در زیر زمین به ظرفیت ۱۰۰۰ ماشین، به پایان رسیده است.

غندالی تصریح کرد: در ادامه برنامه و در نشست مجمع، پس از ارائه گزارش پیشرفت پروژه و برنامه‌های پیش رو توسط ریاست هیئت مدیره و مدیر اجرایی پروژه، نماینده اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس نیز به عنوان دومین سخنران نشست با قدردانی از حامیان و مجریان پروژه، ضمن تأکید بر ضرورت مرتفع کردن برخی مشکلات و تأمین زیرساخت‌های معطل پروژه، از جمله احداث جاده دسترسی که ماه هاست به تعویق انداخته شده، پیشرفت پروژه را مثال زدنی و بسیار چشمگیر توصیف کرد و تأثیرگذاری این پروژه بزرگ گردشگری بر تحولات اقتصادی منطقه و فراهم شدن ظرفیت قابل توجهی برای گردشگران سلامت، ورزشی، فرهنگی و تجارب تهران بزرگ و منطقه، را امتیاز برجسته این دانست.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس در پایان گفت: روند عملیات اجرایی پروژه پردیس زرین انارک که در سال گذشته مجوز سرمایه‌گذاری ترکیبی را اخذ کرده، سرعت چشمگیری پیدا کرده است. پروژه‌ای که مطابق طرح مصوب احداث دو مجتمع اقامتی، یک موزه، مجتمع ورزشی، گالری و فضای نمایشگاهی، سالن همایش و... را در برنامه دارد و بانیان آن‌ امیدوار هستند دو مجتمع اداری- تجاری و مجتمع صنایع‌دستی را در سال کاری پیش رو به بهره‌برداری برسانند.

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