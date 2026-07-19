به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور بیجار روز یکشنبه ۲۸تیرماه ۱۴۰۵ در ستاد اربعین حسینی سیستان و بلوچستان که در سالن وحدت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط منطقه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای پیرامونی بهویژه پاکستان و افغانستان، باید موضوع اربعین و ظرفیت ارتباط با مردم این کشورها در برنامهریزیهای مرتبط جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: بر اساس برخی آمارها، بیش از ۸۰ درصد مردم پاکستان و افغانستان نگاه مثبتی به جمهوری اسلامی ایران دارند و این ظرفیت باید در برنامهریزیهای مرتبط با اربعین و روابط با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای پذیرش زائران پاکستانی عنوان کرد: هدفگذاری این بوده که سالانه حداقل یک میلیون نفر از زائران پاکستانی پذیرش شوند، اما آخرین آمار مربوط به ۲ سال قبل، کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده است؛ این در حالی است که پیش از شیوع کرونا و در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۱۰ هزار نفر از این مسیر پذیرش شدند.
استاندار ادامه داد: مدیریت اربعین نباید تنها به مدیریت بحران در روزهای منتهی به این مراسم محدود شود و پس از پایان اربعین نیز فعالیتها متوقف شود، بلکه باید برای این موضوع هدفگذاری و برنامهریزی مشخصی وجود داشته باشد.
بیجار تصریح کرد: جایگاه ملی ستاد اربعین و کمیته زیرساخت باید مشخص شود و این موضوع در نظام برنامهریزی کشور جایگاه خود را پیدا کند تا ارتباط میان سیستان و بلوچستان و سطح ملی برای اجرای برنامهها و تأمین زیرساختهای مورد نیاز برقرار باشد.
او اضافه کرد: نباید منتظر رسیدن روزهای پایانی باشیم و پس از ایجاد مشکل برای رفع آن اقدام کنیم؛ در زمان برگزاری اربعین باید اختیار و مسئولیت دستگاهها مشخص باشد تا در صورت بروز مشکلاتی مانند قطعی برق، آب یا ارتباطات، امکان تصمیمگیری و اقدام فوری وجود داشته باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت شاخصهای زیرساختی استان اظهار کرد: این استان در حوزههایی مانند آب روستایی، فاضلاب، برق، آموزش و بهداشت با مشکلاتی مواجه است و با وجود اینکه پروژههای عمرانی و زیرساختی در استان در حال اجراست، این اقدامات برای جبران نیازهای موجود کافی نیست.
او خاطرنشان کرد: اگر برای اربعین هدفگذاری مشخصی داریم، باید ستاد اربعین برای تحقق آن تعیین تکلیف کند و حلقه واسط میان سیستان و بلوچستان و سطح ملی برای پیگیری مسائل و تأمین زیرساختهای مورد نیاز شکل بگیرد.
بیجار با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت مرزهای سیستان و بلوچستان بیان کرد: ارتباط با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ظرفیت مهمی برای استان است و باید در برنامهریزیهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
او بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرحهای زیرساختی اربعین اشاره کرد و گفت: در برخی طرحها، سیستان و بلوچستان برای تأمین خدمات اولیه و زمین مورد نیاز تعهداتی داشته، اما روند تصمیمگیری و اجرای برخی پروژهها با کندی همراه بوده است و باید این روند سرعت گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه زیرساختهای آب و برق اقدامات زیادی انجام شده، اما با توجه به نیازهای موجود کافی نیست و باید آمادگی این بخشها برای ایام اربعین از هماکنون بررسی شود در این راستا آخرین وضعیت طرحهای زیرساختی باید به صورت میدانی بررسی شود و در حوزه آب، برق و سایر تأسیسات، در صورت وجود مشکل، پیش از آغاز تردد زائران برای رفع آن اقدام شود.
او با اشاره به ضرورت تأمین پوشش ارتباطی مسیرهای تردد زائران گفت: پوشش ارتباطی نباید تنها به نقطه صفر مرزی محدود شود، بلکه باید در سراسر مسیرهای تردد زائران برقرار باشد؛ زیرا در سالهای گذشته در برخی نقاط، قطع ارتباط موجب شد نیروهای اورژانس نتوانند به موقع به محل حادثه دسترسی پیدا کنند.
بیجار بر ضرورت برنامهریزی برای تردد اتوبوسهای پاکستانی و هماهنگی دستگاههای مرتبط با پلیس، مرزبانی و گذرنامه تأکید و با اشاره به وضعیت امکانات حوزه سلامت در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: امکانات دانشگاه علوم پزشکی، بهویژه در ایرانشهر، ضعیف است و وزارت بهداشت باید برای تقویت این بخش و تأمین نیازهای آن همکاری کند.
او افزود: طرحهای زیرساختی مرتبط با اربعین باید در برنامههای ملی نیز مورد توجه قرار گیرد و در صورت برنامهریزی برای تکمیل کریدورهای ارتباطی، مسیرهای مرتبط با طریقالحسین به عنوان یک اولویت در برنامههای سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی دیده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت راهآهن گفت: باید از ظرفیت حملونقل ترکیبی استفاده شود و با تکمیل خط سوم راهآهن در مسیر زاهدان به میرجاوه، امکان جابهجایی بخشی از زائران فراهم خواهد شد.
او بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای ملی و استانی تأکید کرد و گفت: آمادگی سیستان و بلوچستان و کشور برای پذیرش زائران باید از هماکنون مشخص شود و هر دستگاه نیز بر اساس وظایف تعیین شده، اقدامات خود را انجام دهد.
بیجار خواستار تدوین برنامه اجرایی اربعین در کمیته زیرساخت سیستان و بلوچستان شد و افزود: اجرای این برنامه باید به صورت مستمر ارزیابی شود و در صورت وجود تأخیر در اجرای طرحها، موضوع به موقع پیگیری شود.
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