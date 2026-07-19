آخرین وضعیت سدهای تهران اعلام شد

به‌گزارش میراث‌آریا، برای تأمین آب شرب تهران در یک سال نرمال باید حدود ۸۵۰ میلیون متر آب در پنج سد تأمین کننده آب تهران ذخیره باشد بنابراین هرچند بارش‌ها در برخی مناطق بخشی از فشارها را کاهش داده اما همچنان ضرورت مدیریت مصرف پابرجاست.

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۲۴ تیرماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۶۶ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۹۲ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵۴ درصد تغییر داشته است.

موجودی مخزن سد لار نیز ۷۸ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۸ درصد رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد تغییر داشته است.

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۶۱ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۸۰ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد است.

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران همچنان نامناسب است به گونه‌ای که موجود مخزن این سد ۳۶ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۵ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد اعلام شده است.

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده به طوری که موجودی مخزن این سد ۲۳۸ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۵۷ درصد رسیده اما نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.

نام سد موجودی مخزن(م. م. م) درصد پرشدگی مخازن سال جاری درصد تغییرات نسبت به سال گذشته امیرکبیر ۱۶۶ ۹۲درصد ۱۵۴درصد لار ۷۸ ۸درصد ۲۱درصد طالقان ۲۳۸ ۵۷درصد ۱۰درصد لتیان ۶۱ ۸۰درصد ۴۹درصد ماملو ۳۶ ۱۵درصد ۵۵درصد

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود پنج درصد مصرف آب افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه افزایش دما موجب بیشترشدن دفعات شست‌وشو، افزایش مصرف در بخش‌های بهداشتی و بالارفتن تعداد دفعات استحمام می‌شود.

به تأکید مسئولان تجهیزاتی مانند سرشیرهای کاهنده مصرف، پرلاتورها، سردوش‌های کم‌مصرف و فلاش‌تانک‌های دومرحله‌ای از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند میزان مصرف آب را کاهش دهند و آمارها نشان می‌دهد استفاده از این تجهیزات در منازل حداقل ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب ایجاد می‌کند.

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