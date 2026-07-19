به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتاله غلامعلی روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد اربعین حسینی استان که با حضور استاندار، معاونان استانداری و جمعی از اعضای ستاد ملی اربعین برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که برای نخستینبار از مرز ریمدان بازدید داشتیم، این نقطه فاقد حداقل زیرساختها بود و حتی جلسات کارشناسی در پاسگاه مرزی برگزار میشد، اما با پیگیریهای انجامشده و همراهی دستگاههای استان، امروز شرایط این مرز به وضعیت مطلوبتری رسیده است.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی با قدردانی از اقدامات دستگاههای اجرایی استان، افزود: در حوزه آب، برق و خدمات زیرساختی، تلاشهای قابل توجهی انجام شده و استمرار این اقدامات باعث شده مرزهای استان آمادگی بیشتری برای میزبانی زائران داشته باشند.
او با بیان اینکه برنامهریزی برای اربعین باید یک فرآیند مستمر باشد، تصریح کرد: بازدیدهای انجامشده از مرزهای استان تنها برای ارزیابی وضعیت امسال نیست، بلکه مقدمهای برای برنامهریزی سالهای آینده است تا زیرساختها متناسب با ظرفیتهای منطقه توسعه پیدا کند.
غلامعلی با اشاره به ظرفیت مرز ریمدان، خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت این مرز، باید نگاه توسعهای به آن داشت و زیرساختهای آن به شکلی ایجاد شود که علاوه بر ایام اربعین، در طول سال نیز برای مردم منطقه و فعالیتهای مرزی مورد استفاده قرار گیرد.
او همچنین بر ضرورت تکمیل طرح جامع پایانههای مرزی تأکید کرد و گفت: برخی زیرساختهای موجود مانند پایگاههای بهداشتی، خدمات ایمنی و آتشنشانی و امکانات رفاهی باید فعال و تکمیل شوند تا از ظرفیتهای ایجادشده بیشترین استفاده صورت گیرد.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ضرورت ایجاد سازههای ثابت برای مواکب، بیان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داد ایجاد فضاهای موقت میتواند مشکلاتی ایجاد کند، بنابراین باید به سمت احداث سازههای پایدار، ایمن و منطبق با اصول پدافند غیرعامل حرکت کنیم.
غلامعلی همچنین خواستار تعیین تکلیف زمینهای اختصاصیافته به دستگاهها و مواکب شد و افزود: زمینهایی که برای ایجاد زیرساختهای اربعین اختصاص یافته اما اقدامی برای بهرهبرداری از آنها انجام نشده است، باید تعیین تکلیف شده و در اختیار ظرفیتهای فعال قرار گیرد.
او با اشاره به ضرورت تقویت پوشش ارتباطی در مسیرهای اربعینی استان، گفت: رفع نقاط کور ارتباطی در سیستان و بلوچستان نیازمند پیگیری جدیتر است و انتظار میرود وزارت ارتباطات در این زمینه توجه ویژهای داشته باشد.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین در ادامه بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای انعکاس خدمات مرزی تأکید کرد و گفت: ایجاد قرارگاه رسانهای در مرزها میتواند ضمن معرفی خدمات ارائهشده، ظرفیتهای استان و مهماننوازی مردم منطقه را به خوبی منعکس کند.
غلامعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای زیرساختی مرز میرجاوه و ریمدان گفت: پروژههای مرتبط با اربعین باید در کنار سایر برنامههای توسعهای استان دیده شوند و صرفاً به اعتبارات ستاد اربعین محدود نشوند؛ چرا که بسیاری از این طرحها ظرفیت تبدیل شدن به زیرساختهای دائمی توسعهای را دارند.
او با اشاره به اهمیت توسعه مرز ریمدان اظهار کرد: این مرز میتواند در آینده به یکی از محورهای مهم تردد و تعاملات منطقهای تبدیل شود و لازم است اقدامات عمرانی و زیرساختی آن با نگاه آیندهنگر دنبال شود.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریتی استان گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، اقدامات انجامشده در سیستان و بلوچستان قابل تقدیر است و هدف این است که در سالهای آینده زیرساختهای مرزی استان با استحکام و برنامهریزی بیشتری توسعه یابد.
انتهای پیام/
نظر شما