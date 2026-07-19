رگبار باران در ارتفاعات البرز مرکزی و جنوب شرق کشور

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. تنها در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقعی پیشبینی میشود.
فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و سهشنبه ۳۰ و چهارشنبه ۳۱ تیرماه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز و قزوین و پنجشنبه یک مردادماه غیر از خراسان شمالی و خراسان رضوی در سایر مناطق ذکر شده ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
شایان ذکر است روزهای دوشنبه ۲۹ و سهشنبه ۳۰ تیرماه کاهش دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است.
در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوبغرب، بخشهایی از مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
دوشنبه ۲۹ و سهشنبه ۳۰ تیرماه دریای خزر، شرق دریای عمان و چهارشنبه ۳۱ تیرماه شرق دریای عمان و شمال خلیج فارس مواج است.
امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۱ و حداقل دمای آن به ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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