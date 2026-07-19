بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی عصر شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در جمع مسئولان و اهالی روستای شانهتراش اظهار کرد: انتخاب این روستا بهعنوان کاندیدای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، اتفاقی ارزشمند و امیدبخش است که با همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم میتواند به ثبت جهانی منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: برای دستیابی به این هدف، لازم است تمامی شاخصها و مستندات مورد نیاز که شامل ۱۱۴ معیار ارزیابی است، بهطور کامل اجرا و آمادهسازی شود تا در بازرسیهای میدانی و غیرمحسوس ارزیابان سازمان جهانی گردشگری، امتیاز لازم کسب شود.
او با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای گردشگری روستا، تصریح کرد: اجرای سنگفرش معابر، ساماندهی فضاهای عمومی، نصب تابلوهای معرفی جاذبههای گردشگری به دو زبان، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی، تجهیز موزه مردمشناسی و ارتقای امکانات اقامتگاههای بومگردی و خانههای مسافر از جمله اقداماتی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
ایزدی مشارکت و استقبال اهالی روستا را یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این مسیر برشمرد و گفت: تجربه ثبت روستای جهانی کندلوس نشان داد که هر زمان مردم، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در کنار یکدیگر قرار گرفتند، دستیابی به موفقیت امکانپذیر شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش همه مسئولان و مردم، این روستا در زمان مقرر بتواند علاوه بر کسب عنوان روستای نمونه، بهعنوان روستای جهانی گردشگری نیز معرفی شود.
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