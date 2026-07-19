نشست راهنمایان گردشگری بابل برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این نشست، راهنمایان گردشگری به بیان دغدغهها، مسائل، پیشنهادها و مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند و موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری، حمایت از راهنمایان و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل، افزود: همافزایی میان اداره میراثفرهنگی و جامعه راهنمایان گردشگری میتواند زمینهساز ارتقای خدمات گردشگری، افزایش رضایت گردشگران و توسعه پایدار این صنعت در شهرستان باشد.
فلاح با اشاره به نقش مؤثر راهنمایان گردشگری در معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی بابل، ضمن پاسخگویی به پرسشها و مسائل مطرحشده، بر تعامل مستمر با راهنمایان گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی آنان در مسیر توسعه گردشگری شهرستان تأکید کرد.
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