به گزارش میراث‌آریا، نشست تخصصی «میراث‌فرهنگی و افق‌های بریکس» روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جواد واحدی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌ها، رضا مسرور، مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی، محمد مهدی نصیری، مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی و مهرداد کیایی، مدیرکل امور سازمان همکاری شانگ‌های و بریکس وزارت امور خارجه در محل معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

گردشگری باید از حوزه صرفاً فرهنگی به پیشران اقتصادی تبدیل شود

در ابتدای این نشست جواد واحدی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی، اظهار کرد: سمن‌ها و انجمن‌های دوستی، نه یک ظرفیت جانبی، بلکه بازوی اصلی ملی در پیشبرد اهداف وزارتخانه هستند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی گردشگری که هنوز جایگاه اقتصادی خود را نیافته است، افزود: اگر اقتصاد فرهنگ تقویت نشود، اصل فرهنگ نیز در معرض آسیب است.

واحدی تصریح کرد: ما در دوره جدید، کیفیت صنایع دستی را ممتاز می‌بینیم اما در چرخه فروش دچار نقصان هستیم؛ از این رو، دست همکاری به سوی وزارت امور خارجه دراز کرده‌ایم تا با عبور از روش‌های سنتی، بازارهای هدف بین‌المللی را فتح کنیم.

تأسیس شورای دیپلماسی اقتصادی؛ راهکار دستیابی به درآمدهای ارزی

در ادامه نشست رضا مسرور مشاور عالی وزیرمیراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به انتظارات وزیر برای ارزآوری از طریق تعاملات بین‌المللی، اظهار کرد: اگر وزارت میراث‌فرهنگی به دنبال سهم بیشتری از درآمدهای ارزی است، پیشنهاد می‌شود «شورای دیپلماسی اقتصادی» را با مشارکت وزارت امور خارجه تشکیل دهد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی سفرا، تصریح کرد: صرفاً نگاه به گردشگری کافی نیست؛ باید از ظرفیت‌های بانکی و مالی کشورهای عضو بریکس بهره‌مند شویم. این یک رویکرد جدید است که شخص وزیر بر نقش‌آفرینی فعالانه در این شورا تأکید دارد.

شبکه‌سازی غیردولتی؛ کلید نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای

در بخش دیگری از نشست یاد شده محمد مهدی نصیری، مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به فرصت‌های بی‌بدیل در سازمان‌های «بریکس، شانگ‌های، اوراسیا و اکو» گفت: این ساختارها نباید صرفاً در سطح تعاملات دیپلماتیک دولتی محصور بمانند.

وی با تأکید بر لزوم ورود سمن‌ها به عرصه‌های بین‌المللی، افزود: ایجاد شبکه‌های پایدار میان هنرمندان، صنعتگران و فعالان گردشگری کشورهای عضو، موتور محرک پروژه‌های مشترک خواهد بود. هدف ما این است که مسیرهای گردشگری و نمایشگاه‌های تخصصی را به شکلی دائمی و منطقه‌ای در این حوزه بازتعریف کنیم.

گذار از موافقت‌نامه‌های دوجانبه به چارچوب‌های چندجانبه

در ادامه نشست مهرداد کیایی، مدیرکل امور سازمان همکاری شانگ‌های و بریکس وزارت امور خارجه با استقبال از رویکرد پیشگامانه وزارت میراث‌فرهنگی، بر لزوم استفاده از ظرفیت ریاست دوره‌ای چین بر بریکس تأکید کرد و گفت: باید با تعریف کارگروه‌های تخصصی، برای حل مشکلات لجستیک اقدام کنیم.

وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهای دیگر نظیر مصر در تبدیل گردشگری به منبع درآمد اصلی و بهره‌گیری از اعتبارات نهادهای بین المللی، تصریح کرد: وزارت خارجه بر رفع موانع روادید و تسهیل حمل‌ونقل و مبادلات مالی متمرکز است و پیشنهاد می‌کنیم در حاشیه رویداد «ایران اکسپو»، سند راهبردی همکاری‌ها برای ارائه در شورای بریکس تدوین شود.

پایان عصر فعالیت‌های انفرادی در صنایع دستی؛ ضرورت ایجاد هلدینگ‌های تجاری

سلطانی، معاون مدیرکل امور سازمان همکاری شانگ‌های و بریکس وزارت امور خارجه در این نشست درخصوص چالش‌های صنایع دستی اظهار داشت: کیفیت تولیدات ما عالی است، اما ۹۰ درصد شکست‌ها ناشی از ضعف در عرضه و بازاریابی است.

وی با تأکید بر اینکه تلاش‌های فردی هنرمندان دیگر پاسخگو نیست، افزود: ما نیازمند تشکیل هلدینگ‌های تجاری تخصصی هستیم که به شبکه‌های توزیع زنجیره‌ای در دنیا متصل باشند.

معاون مدیرکل بریکس و شانگ‌های وزارت امور خارجه پیشنهاد برگزاری رویدادهای فرهنگی تلفیقی برای معرفی کالای ایرانی، تأکید کرد: صادرات صنایع دستی، امن‌ترین مسیر صادراتی کشور است که هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

گفتنی است نشست تخصصی هم‌افزایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای با تمرکز بر پیمان «بریکس» و «شانگ‌های» با هدف تدوین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و ذینفعان جهت برگزاری یک «رویداد بزرگ بین‌المللی» در آینده نزدیک به میزبانی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

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