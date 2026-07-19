آمادگی شوش برای میزبانی از زائران اربعین با استقرار ۳۵۰ موکب

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن ستاریفر با اشاره به قرار گرفتن شوش در مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ۳۵۰ موکب در مسیرهای ورودی به شوش و ۱۴ موکب از این شهرستان در مرز چذابه برای پذیرایی از زائران برپا شده است.
فرماندار شوش بیان کرد: شوش علاوه بر قرار گرفتن در مسیر تردد زائران برای دسترسی به مرزهای کشور، یکی از قدیمیترین و بزرگترین پیادهرویهای اربعین را در کشور دارد.
او با اشاره به بسیج همه امکانات این شهرستان برای پذیرایی و اسکان این عزاداران، افزود: اقدامات لازم برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین حسینی در شوش انجام شده است.
ستاریفر ادامه داد: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیر تردد زائران، جایگاه ویژهای در خدمترسانی به عاشقان حسینی دارد به همین دلیل تمهیدات ویژهای برای بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح خدمترسانی به زائران درنظر گرفته شده است.
او خدمت به زائران اربعین را افتخاری معنوی برای شوش دانست و افزود: تأمین سلامت و امنیت زائران اولویت اصلی در اربعین است و نظارت دقیق بر موکبها، خدمات جادهای و مراکز خدماتی در این شهرستان شبانهروزی شده است.
فرماندار شوش با اشاره به وضعیت خاص کشور و لزوم آمادگی برای شرایط اضطراری گفت: پیشبینیهای لازم برای شرایط اضطراری انجام شده است تا زائران اباعبدالله (ع) با کمترین مشکل در این روزها مواجه باشند.
او با اشاره به برگزاری پیادهروی عظیم جاماندگان اربعین در شوش اظهارکرد: وجود حرم حضرت دانیال نبی (ع) در شوش موجب شده تا سالانه شوش میزبان یکی از بزرگترین آیینهای عزاداری جاماندگان اربعین در خوزستان با حضور هیاتهای عزاداری و مردم شهرهای مختلف استان باشد.
ستاریفر ادامه داد: حدود ۳۵۰ موکب در این شهرستان در مسیرهای منتهی به شوش و حرم دانیال نبی (ع) برای پذیرایی از عزاداران شرکتکننده در آیین جاماندگان اربعین در شوش پیشبینی شده است.
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