به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در سالهای اخیر، شهرستان بشرویه با تکیه بر جاذبههای کویر و بناهای تاریخی خود به یکی از قطبهای اصلی گردشگری در شرق کشور تبدیل شده است؛ در همین راستا، ارتقای زیرساختها در مناطق هدف گردشگری از اولویتهای اصلی محسوب میشود.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه با اشاره به اقبال سرمایهگذاران بومی به این حوزه اظهار کرد: خوشبختانه با استقبال جامعه محلی، تاسیسات گردشگری با کیفیت و کمیت مطلوبی در مناطق مستعد شهرستان ایجاد شده است. با این حال معتقدیم که اگر به زیرساختها، بهویژه در مناطق طبیعی و کویری، توجه بیشتری شود، عواید اقتصادی حاصل از حضور و ماندگاری گردشگران، مستقیماً و یا غیرمستقیم، در سفره تمام اقشار جامعه محلی نمود پیدا خواهد کرد.
او در تشریح آخرین وضعیت طرح توسعه زیرساختهای انرژی در مناطق گردشگری بشرویه گفت: عملیات اجرای شبکه انتقال گاز تا منطقه شترداری ناهید با تخصیص اولیه ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ابلاغی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آغاز شده است.
سلیمانی رباطی در خصوص تامین منابع مالی لازم برای تکمیل این پروژه افزود: باقیمانده هزینههای این طرح با قول مساعد فرماندار شهرستان بشرویه از محل اعتبارات استانی سال ۱۴۰۵ و همچنین تخصیص اعتبارات ملی ادارهکل میراثفرهنگی استان تامین خواهد شد.
مسئول میراثفرهنگی بشرویه همچنین از نقشآفرینی سازنده سرمایهگذاران و ذینفعان محلی خبر داد و تصریح کرد: در یک اقدام مشارکتی، سرمایهگذاران حوزه گردشگری با همکاری کشاورزان منطقه، متعهد به احداث کانال انتقال لوله بهصورت خودیاری شدهاند تا با همراهی دولت، سرعت اجرای این پروژه زیرساختی افزایش یابد.
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