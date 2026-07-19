به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز یک شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: جهانی شدن، مقصدی نیست که یک شبه به آن برسیم؛ افین اکنون در حالِ بازتعریف هویت زیرساختی خود بر اساس استانداردهای بینالمللی است تا مسیر جهانی شدن را استوار طی کند و امیدواریم بتوانیم با تیمی قوی که علیرغم ناملایمتیها، تجربه پیمودن این مسیر را با دومین روستای جهانی گردشگری ایران یعنی اصفهک دارد با سربلندی طی کنیم.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به خلأهای موجود در حوزه نقشهنگاری دیجیتال و مسیرهای دسترسی گفت: برای حضور در عرصههای جهانی، روستای افین باید روی نقشههای دیجیتال جهان، زنده و قابلردیابی باشد. از همین رو با رویکردی علمی، ثبت داراییهای تاریخی و فرهنگی و ... روستا به عنوان نقاط جذاب گردشگری (POI) در سامانههای بینالمللی از جمله OpenStreetMap آغاز شده است. ثبت مسجد جامع افین به عنوان اولین مدلِ موفق، گامی کلیدی است. همچنین عملیات تهیه تابلوهای راهنمای گردشگری، نه بر اساس آزمون و خطا، بلکه بر پایه تحلیل دقیق مسیرها و نیازهای گردشگران در حال انجام است.
پیوندِ جهاد و میراث؛ احیای قلعه تاریخی افین
او حضور پررنگ گروههای جهادی را ستود و تأکید کرد: مشارکت مردمی، روح تپنده پرونده جهانی افین است. اقدامات اخیر گروههای جهادی در مرمت و آزادسازی مسیرهای دسترسی به قلعه باستانی و مسجد امام حسین (ع) که با هدایت تخصصی تسهیلگران مجرب صورت گرفت، مصداق بارز حفاظت مشارکتی است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: خارج کردن سنگهای درب قلعه از زیر آوار و بازگشایی مسیرهای مسدود شده، تنها یک فعالیت عمرانی نیست؛ بلکه احیای رگهای حیاتی تاریخ افین است تا برای حضور گردشگران بینالمللی، روایتگر اصالت این دیار باشد.
عرب گفت: انتخاب بهترین دهکده گردشگری از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دنبال میشود و هدف از این اقدام تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان است.سازمان جهانی گردشگری ۹ شاخصه از جمله دارا بودن منابع فرهنگی، ترویج و حفاظت از آن، پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی، پتانسیل گردشگری و توسعه و یکپارچگی زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویتبندی گردشگری و نیز امور بهداشت، ایمنی و امنیت را به عنوان معیارهای انتخاب روستاهای جهانی اعلام کرده است. روستای اصفهک در سال ۲۰۲۴ توانست به عنوان دومین روستای جهانی گردشگری ایران در سازمان جهانی گردشگری به ثبت برسد.
انتهای پیام/
نظر شما