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ارگ حکومتی یزد، راوی آیین بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان شد
ویدئو: روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان یزد
آیین سنتی روضهخوانی و عزاداری بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان با حضور استاندار یزد، ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران، جمعی از مدیران و مسئولان استان و اقشار مختلف مردم در ارگ حکومتی یزد برگزار شد؛ آیینی که جلوهای از پیوند میراث تاریخی با فرهنگ عاشورایی و تداوم سنتهای ریشهدار این دیار را به نمایش گذاشت.
کد خبر 1405042802008
دبیر محمد آوخ
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