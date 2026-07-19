ارگ حکومتی یزد، راوی آیین بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان شد

آیین سنتی روضه‌خوانی و عزاداری بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان با حضور استاندار یزد، ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران، جمعی از مدیران و مسئولان استان و اقشار مختلف مردم در ارگ حکومتی یزد برگزار شد؛ آیینی که جلوه‌ای از پیوند میراث تاریخی با فرهنگ عاشورایی و تداوم سنت‌های ریشه‌دار این دیار را به نمایش گذاشت.