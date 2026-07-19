بهگزارش خبرنگار میراثآریا، گفت: از محمدامین یاقوت ثبت نام زائران در مراسم پیادهروی اربعین در سامانه سماح در کل کشور ۸۰۰ هزار زائر نامنویسی کردهاند که این میزان در استان خوزستان ۸۰ هزار زائر بوده است.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به اینکه از نظر ثبت نام زائر در سامانه سماح، استان جز سه استان برتر کشور است، افزود: زوار حسینی برای دریافت هرگونه خدمات ارزی و بیمهای باید حتماً ثبتنام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir/ تکمیل و به روزهای آخر موکول نکنند.
او ادامه داد: باتوجه به گرمای شدید توصیه میشود مادران باردار و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدس را به فصلهای دیگر موکول کنند.
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