۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷

افتتاح موزه سنگ در قره‌کلیسا چالدران

افتتاح موزه سنگ در قره‌کلیسا چالدران

موزه سنگ در میراث جهانی قره‌کلیسا چالدران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

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کد خبر 1405043002213
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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