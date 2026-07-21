https://www.chtn.ir/x4sFH۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷ کد خبر 1405043002213 فیلم مستند افتتاح موزه سنگ در قرهکلیسا چالدران موزه سنگ در میراث جهانی قرهکلیسا چالدران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد. دریافت 10 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405043002213 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی قرهکلیسا موزه سنگ پربینندهترینها همراه با استاد چیره دست قلمزنی سبک شیراز تنگ بهرام چوبین؛ جایی که تاریخ و طبیعت به هم میرسند «کُلم» قصهای میان آب، سنگ و طبیعت قرهکلیسا چالدران میزبان هفتاد و دومین مراسم مذهبی باداراک
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