https://www.chtn.ir/x4sJ2۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱ کد خبر 1405043102312 فیلم مستند بیستون، شکوه طبیعت و تاریخ سایت جهانی بیستون در استان کرمانشاه با وجود آثار متعدد تاریخی از ادوار مختلف و طبیعت بینظیر جلوهای از تاریخ و تمدن باشکوه ایران زمین است. دریافت 14 MB ویدیو: علی سهرابی انتهای پیام/ کد خبر 1405043102312 مهدی خالوندی دبیر محمد آوخ برچسبها کرمانشاه بیستون میراثفرهنگی پربینندهترینها همراه با استاد چیره دست قلمزنی سبک شیراز تنگ بهرام چوبین؛ جایی که تاریخ و طبیعت به هم میرسند «کُلم» قصهای میان آب، سنگ و طبیعت قرهکلیسا چالدران میزبان هفتاد و دومین مراسم مذهبی باداراک
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