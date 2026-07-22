۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

بیستون، شکوه طبیعت و تاریخ

بیستون، شکوه طبیعت و تاریخ

سایت جهانی بیستون در استان کرمانشاه با وجود آثار متعدد تاریخی از ادوار مختلف و طبیعت بی‌نظیر جلوه‌ای از تاریخ و تمدن باشکوه ایران زمین است.

دریافت 14 MB

ویدیو: علی سهرابی 

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102312
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha