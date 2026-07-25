https://www.chtn.ir/x4sNg۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳ کد خبر 1405050300118 فیلم مستند دستکند زیرزمینی خنجین کشف سیستم های حیرت انگیز در شهر زیر زمینی خنجین دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405050300118 رضا تربتی دبیر محمد آوخ برچسبها دستکند شهر زیر زمینی استان مرکزی پربینندهترینها جوین؛ پیوند هوشمندانه هنر دستکند و معماری بومی در دل زمین حضور رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در مازندران … قرنآباد؛ جایی که جنگل، آب و آرامش به هم میرسند گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه
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