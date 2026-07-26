https://www.chtn.ir/x4sQ2۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۸ کد خبر 1405050400188 فیلم مستند آرامگاه مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی شهرستان تایباد در خراسان رضوی دریافت 5 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405050400188 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها ابوبکر تایبادی خراسان رضوی میراثفرهنگی پربینندهترینها جوین؛ پیوند هوشمندانه هنر دستکند و معماری بومی در دل زمین حضور رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در مازندران … قرنآباد؛ جایی که جنگل، آب و آرامش به هم میرسند گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه
نظر شما