انتهای پیام/
گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه
روابط عمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان
گیسک روستایی در شمال استان کرمان و شهرستان زرند است، این روستا بر اثر زمینلرزه ۱۳۵۶ تخریب شد و بازماندگان این زلزله با کمکهای دولت وقت خانههایی یک شکل با زیربنای ۷۵ متر مربع در یک کیلومتری روستای ویران شده گیسک بنا کردند.قرار گرفتن روستا در دامنه کوه و معماری طبقاتی آن، خانههای سرخ رنگ، وجود تالارها و بازارچههای زیرزمینی و عدم آوار برداری موجب شد، این روستا به یک اکوموزه تبدیل شود، این روستای ویران شده که ثبت ملی هم شده است به عنوان یک سایت گردشگری شاخص مورد بازدید گردشگران زیادی قرار میگیرد.
کد خبر 1405050400189
دبیر محمد آوخ
نظر شما