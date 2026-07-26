آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و گرامیداشت هفته استان اردبیل، با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران و جمعی از مسئولان و مدیران استانی، در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد. این آیین با هدف پاسداشت جایگاه تاریخی، فرهنگی و معنوی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و گرامیداشت میراث ارزشمند این سرزمین برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان اردبیل و تأکید بر جایگاه مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم کرد.