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آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفیالدین اردبیلی و گرامیداشت هفته استان اردبیل، با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران و جمعی از مسئولان و مدیران استانی، در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد. این آیین با هدف پاسداشت جایگاه تاریخی، فرهنگی و معنوی شیخ صفیالدین اردبیلی و گرامیداشت میراث ارزشمند این سرزمین برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان اردبیل و تأکید بر جایگاه مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم کرد.
کد خبر 1405050400240
دبیر محمد آوخ
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