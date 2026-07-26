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در جریان برنامههای هفته اردبیل و با هدف آشنایی با ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان، عیسی حبیببیلی، معاون وزیر فرهنگ و رئیس آکادمی علوم جمهوری آذربایجان، به همراه جیحون ممداف، نماینده مجلس این کشور و فرید جعفراف، معاون وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، از مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی بازدید کردند. مقامات فرهنگی جمهوری آذربایجان در این بازدید، ضمن حضور در بخشهای مختلف مجموعه، با جلوههایی از معماری، هنر و تاریخ این اثر ارزشمند و جایگاه آن در میراث فرهنگی منطقه آشنا شدند. مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی بهعنوان یکی از شاخصترین آثار تاریخی و فرهنگی ایران، از مهمترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل به شمار میرود و همواره مورد توجه گردشگران، پژوهشگران و شخصیتهای فرهنگی داخلی و بینالمللی قرار دارد.
کد خبر 1405050400265
دبیر محمد آوخ
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