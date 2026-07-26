ثبت جهانی الموت دستاوردی ملی و نمادی از ماندگاری ایران فرهنگی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزبه کردونی روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان قزوین، همزمان با برگزاری چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، ثبت جهانی قلعه‌های الموت را رویدادی فراتر از ثبت یک اثر تاریخی توصیف کرد و گفت: آنچه امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، روایت جامعه‌ای است که در سخت‌ترین شرایط، دفاع، دانش، تولید و تداوم زندگی را در کنار یکدیگر قرار داده است.

مشاور وزیر با اشاره به پیشینه تاریخی الموت اظهار کرد: هنگامی که حسن صباح در سال ۱۰۹۰ میلادی در الموت مستقر شد، تنها به استحکام‌بخشی قلعه نیندیشید، بلکه توسعه کشاورزی، ساماندهی نظام آبیاری و ایجاد کتابخانه‌ای ارزشمند را نیز دنبال کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حقیقت الموت بیش از آنکه در روایت‌های افسانه‌ای خلاصه شود، در پیوند میان امنیت، دانش و استمرار زندگی معنا پیدا می‌کند.

کردونی افزود: پرونده ثبت جهانی قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته تنها به یک قلعه محدود نیست، بلکه هفت قلعه و استحکام تاریخی را دربرمی‌گیرد که شبکه‌ای منسجم برای دفاع، مدیریت سرزمین، ارتباط و تداوم حیات را شکل داده بودند و بر همین اساس، واجد ارزش جهانی شناخته شدند.

کردونی تأکید کرد: اهمیت این ثبت جهانی تنها در افزوده شدن سی‌امین اثر ایران به فهرست میراث جهانی نیست، بلکه جهان امروز تجربه تمدنی مردمانی را به رسمیت شناخته است که توانستند در جغرافیایی دشوار، امنیت، تولید، دانش و زندگی جمعی را در کنار یکدیگر حفظ کنند.

در پایان پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به مناسبت ثبت جهانی قلعه‌های الموت توسط روزبه کردونی برای حاضران قرائت شد.

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