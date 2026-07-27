https://www.chtn.ir/x4sTf۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲ کد خبر 1405050500353 فیلم خبری ثمره ۲۵ سال تلاش بانویی پر افتخار ثبتجهانی «الموت»، ۲۵ سال عشق، صبوری و تلاش حمیده چوبک و همه دلسوزان میراثفرهنگی است. دریافت 123 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405050500353 رویا خلیلی دبیر محمد آوخ برچسبها قزوین الموت ثبت جهانی الموت پربینندهترینها جوین؛ پیوند هوشمندانه هنر دستکند و معماری بومی در دل زمین حضور رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در مازندران … قرنآباد؛ جایی که جنگل، آب و آرامش به هم میرسند گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه
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