۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

ثمره‌ ۲۵ سال تلاش بانویی پر افتخار

ثمره‌ ۲۵ سال تلاش بانویی پر افتخار

ثبت‌جهانی «الموت»، ۲۵ سال عشق، صبوری و تلاش حمیده چوبک و همه دلسوزان میراث‌فرهنگی است.

دریافت 123 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405050500353
رویا خلیلی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha