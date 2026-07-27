اجازه ندهیم هویت کرج زیر سایه توسعه شهری گم شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور روز دوشنبه پنجم مردادماه در نخستین جلسه هماهنگی بزرگداشت روز کرج اظهار کرد: روز کرج باید فرصتی برای بازخوانی هویت این شهر و معرفی ظرفیت‌هایی باشد که سال‌ها در حاشیه مانده‌اند، چراکه اگر قرار باشد تنها چند ساعت برنامه در یک سالن برگزار کنیم، بخش بزرگی از ظرفیت این مناسبت را از دست داده‌ایم.

فرماندار کرج افزود: کرج فقط شهری مهاجرپذیر و متکی بر توسعه جمعیتی نیست. این شهر تاریخ، فرهنگ، آداب، سنن، گویش، پوشاک، غذا، موسیقی و مشاهیر خود را دارد و باید این هویت را به شکل حرفه‌ای و هدفمند معرفی کنیم.

او با اشاره به تجربه برگزاری برخی برنامه‌های مرتبط با هویت کرجی ادامه داد: در برنامه‌ای که با موضوع گویش کرجی برگزار شد، استقبال مردم نشان داد که جامعه تشنه دیده‌شدن بخشی از هویت فرهنگی خود است. افراد زیادی تلاش می‌کردند سهمی از این فرهنگ را بیان کنند و همین موضوع نشان می‌دهد که کرج‌شناسی باید از یک موضوع حاشیه‌ای به یک جریان جدی فرهنگی تبدیل شود.

مهرور پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی کرج‌شناسی را یکی از الزامات این مسیر دانست و گفت: باید دبیرخانه‌ای مشخص با محوریت مدیریت شهری شکل گیرد تا افراد، پژوهشگران و مجموعه‌هایی که می‌خواهند در حوزه هویت و تاریخ کرج فعالیت کنند، بدانند این فعالیت‌ها در چه چارچوبی و از چه مسیری دنبال می‌شود. این دبیرخانه می‌تواند نقطه اتصال دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، میراث فرهنگی، حوزه هنری و فعالان اجتماعی باشد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت مستندسازی هویت کرج اظهار کرد: باید یک مجله فاخر و ماندگار درباره کرج تهیه شود که تصویری جامع و قابل استناد از تاریخ، فرهنگ، مشاهیر، میراث، هنر و ظرفیت‌های این شهر ارائه دهد؛ اثری که سال‌ها بعد نیز بتوان به آن رجوع کرد و آن را به مهمانان و شخصیت‌هایی که به کرج سفر می‌کنند، ارائه داد.

فرماندار کرج استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها را در این زمینه ضروری دانست و افزود: در دانشگاه‌های کرج پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های متعددی انجام می‌شود و می‌توان موضوعاتی مانند آداب و رسوم، فرهنگ، پوشاک، گویش، غذا و میراث کرج را به موضوع پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل کرد. اگر ده‌ها یا صدها نفر از زوایای مختلف روی یک موضوع کار کنند، حتماً به یافته‌هایی می‌رسیم که از نگاه یک فرد یا یک مجموعه پنهان مانده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده تاریخی کرج گفت: بخشی از میراث این منطقه هنوز زیر خاک قرار دارد و حتی بسیاری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن به‌درستی آشکار نشده است. بنابراین میراث فرهنگی باید با جدیت بیشتری وارد میدان شود و اطلاعات، اسناد و یافته‌های پژوهشی خود را در اختیار این جریان قرار دهد.

مهرور ادامه داد: هدف ما این است که مجموعه‌ای از ایران‌شناسان، پژوهشگران، دانشگاهیان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی را در یک برنامه منسجم گرد هم آوریم و کاری انجام دهیم که در سطح کشور به عنوان یک نمونه موفق از معرفی هویت یک شهر شناخته شود؛ نه اینکه با چند سخنرانی و گفت‌وگو پرونده موضوع را ببندیم.

فرماندار کرج همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های بومی و تبدیل آنها به برند شهری تأکید کرد و گفت: کرج از نظر غذاهای محلی نیز ظرفیت‌های فراوانی دارد. «والک‌پلو» یکی از نمونه‌های شاخص است که ریشه در این منطقه دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی و معرفی درست، به یکی از برندهای غذایی کرج و البرز تبدیل شود.

این مسئول با اشاره به تجربه برخی شهرهای کشور در معرفی ظرفیت‌های غذایی خود افزود: وقتی شهری روی یک ظرفیت مشخص تمرکز می‌کند و آن را در نمایشگاه، رسانه و فضای مجازی به‌صورت مستمر معرفی می‌کند، به‌تدریج آن ظرفیت تبدیل به برند می‌شود. ما نیز باید از داشته‌های خود استفاده کنیم و اجازه ندهیم ظرفیت‌های بومی کرج در شهرهای دیگر با نام و هویت دیگری معرفی شوند.

او برگزاری نمایشگاه چندروزه را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی برای روز کرج عنوان کرد و گفت: می‌توان نمایشگاهی چندروزه در مجموعه‌هایی مانند پارک ایران کوچک برگزار کرد و در کنار معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، هنرهای سنتی، تعزیه، موسیقی، ورزش‌های باستانی، غذاهای محلی و دیگر داشته‌های این شهر را به مردم و مهمانان معرفی کرد.

مهرور با تأکید بر اینکه معرفی کرج باید به فضای مجازی نیز تسری پیدا کند، اظهار کرد: امروز صرفاً برگزاری برنامه حضوری کافی نیست و باید محتوای حرفه‌ای تولید شود تا کسانی که در کرج حضور ندارند نیز بتوانند با هویت این شهر آشنا شوند.

فرماندار کرج همچنین به ضرورت پیوند میان هویت شهری و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: نمی‌توان از هویت کرج سخن گفت اما نسبت به آینده شهر بی‌تفاوت بود. امروز آب، انرژی، محیط زیست و ظرفیت زیرساختی از مسائل جدی کرج است و باید برای توسعه شهر حد و مرز مشخصی داشته باشیم. افزایش بارگذاری جمعیتی بدون توجه به ظرفیت‌های شهر، راه توسعه نیست.

او افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد استفاده جمعیت حدود ۲میلیون نفری کرج از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و این موضوع یک هشدار جدی است. حفاظت از منابع آب و محیط زیست تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و مردم نیز باید نسبت به آینده شهری که در آن زندگی می‌کنند احساس مسئولیت داشته باشند.

مهرور در پایان تأکید کرد: کرج زمانی می‌تواند مسیر توسعه و تعالی را با قدرت طی کند که همه کسانی که در این شهر زندگی و فعالیت می‌کنند، خود را بخشی از هویت و آینده آن بدانند. باید میان مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، نخبگان، هنرمندان و مردم همگرایی و همدلی ایجاد شود؛ چراکه نتیجه این هم‌افزایی می‌تواند شهری باشد که هم تاریخ و هویت خود را می‌شناسد و هم برای آینده‌اش برنامه دارد.

کرج رو از نو روایت کنیم

در ادامه رضا خلج گفت: روز کرج می‌تواند به فرصتی برای توجه دوباره به هویت تاریخی و فرهنگی این شهر و معرفی ظرفیت‌هایی تبدیل شود که بخشی از آنها برای شهروندان ناشناخته مانده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کرج، اظهار کرد: کرج به واسطه پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی خود، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در خود جای داده است؛ اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، پیش از هر چیز باید آنها را به درستی شناسایی، معرفی و در معرض توجه افکار عمومی قرار داد.

خلج افزود: یکی از موضوعاتی که باید در برنامه‌ریزی روز کرج مورد توجه قرار گیرد، روایت درست از گذشته و داشته‌های تاریخی شهر است. اگر قرار است شهروندان نسبت به هویت و میراث شهر خود احساس تعلق بیشتری داشته باشند، لازم است این میراث برای آنها قابل لمس و قابل شناخت باشد و برنامه‌های مناسبتی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

این مسئول توضیح داد: در بسیاری از موارد، ظرفیت‌هایی در حوزه تاریخ و گردشگری وجود دارد که حتی برای بخشی از جامعه محلی نیز به اندازه کافی شناخته‌شده نیست. بنابراین یکی از اولویت‌های ما باید این باشد که در قالب برنامه‌های روز کرج، تصویری واقعی‌تر و کامل‌تر از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان ارائه کنیم.

او گفت: پشت هر اثر تاریخی، بخشی از هویت و خاطره جمعی یک شهر قرار دارد. وقتی درباره معرفی ظرفیت‌های تاریخی کرج صحبت می‌کنیم، در واقع از معرفی بخشی از تاریخ و هویت این شهر سخن می‌گوییم؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعلق شهروندان به محل زندگی‌شان نیز باشد.

خلج با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های روز کرج اظهار کرد: برای اینکه این مناسبت به یک رویداد اثرگذار تبدیل شود، نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف هستیم. هر دستگاه و مجموعه‌ای بخشی از ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و اجرایی شهر را در اختیار دارد و کنار هم قرار گرفتن این ظرفیت‌ها می‌تواند به برگزاری برنامه‌هایی منسجم‌تر و متناسب با شأن و جایگاه کرج منجر شود.

این مسئول بیان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های مرتبط در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند و هر مجموعه متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، بخشی از این رویداد را بر عهده بگیرد. نتیجه چنین همکاری‌ای می‌تواند برنامه‌ای باشد که به جای اجرای صرفاً مناسبتی، آثار آن در معرفی کرج و ظرفیت‌های آن نیز باقی بماند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج یکی از ضرورت‌های این رویداد را پررنگ‌تر شدن وجه تاریخی و گردشگری کرج دانست و گفت: روز کرج فرصت مناسبی است تا در کنار پرداختن به ابعاد مختلف شهر، ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری نیز بیشتر دیده شود. این موضوع هم برای شهروندان اهمیت دارد و هم می‌تواند در معرفی کرج به عنوان مقصدی با ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و گردشگری مؤثر باشد.

خلج ادامه داد: باید تلاش کنیم برنامه‌های روز کرج فقط به مراسم و برنامه‌های کوتاه‌مدت محدود نشود، بلکه خروجی آن به افزایش شناخت عمومی نسبت به ظرفیت‌های شهر کمک کند. هرچه شناخت شهروندان از پیشینه و داشته‌های تاریخی و گردشگری کرج بیشتر شود، زمینه برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این ظرفیت‌ها نیز فراهم‌تر خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند با زندگی امروز شهروندان ارتباط برقرار کند. بنابراین لازم است در برنامه‌ریزی‌ها، علاوه بر معرفی داشته‌های تاریخی، به شیوه ارائه آنها نیز توجه شود تا مخاطب امروز بتواند ارتباط بیشتری با تاریخ و هویت شهر خود برقرار کند.

این مسئول با اشاره به برگزاری این مراسم در روز ۲۰ مهرماه گفت: تا زمان برگزاری این مناسبت فرصت مناسبی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و تدوین برنامه‌ها وجود دارد و باید از این فرصت برای رسیدن به یک برنامه منسجم و هدفمند استفاده کنیم.

هزینه برای تقویت هویت شهری کرج سرمایه‌گذاری برای آینده است

در ادامه این جلسه حسین سعیدی‌سیرائی نیز اظهار کرد: تا زمانی که شهروندان نسبت به محل زندگی خود احساس مسئولیت نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های فرهنگی به نتایج مطلوب برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج، گفت: موفقیت رویداد فرهنگی بزرگداشت روز کرج در گرو مشارکت مردم است و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، هنرمندان، مدارس و تشکل‌های مردمی بهره گرفت.

او با پیشنهاد برگزاری زنگ کرج در مدارس افزود: اگر دانش‌آموزان در روز ۲۰ مهر که روز کرج نامگذاری شده است حتی برای چند دقیقه، از طریق برنامه‌های فرهنگی، مسابقات، تولید محتوا و آشنایی با تاریخ و هویت شهر با کرج ارتباط برقرار کنند، این خاطره در ذهن آنان ماندگار می‌شود و حس تعلق از مدرسه به خانواده و سپس به جامعه منتقل خواهد شد.

این مسئول توضیح داد: می‌توان پیش از فرا رسیدن روز کرج، بسته‌ای فرهنگی برای مدارس تهیه کرد تا دانش‌آموزان با تولید فیلم کوتاه، دل‌نوشته، مقاله، عکس و آثار هنری درباره کرج در این رویداد مشارکت کنند و آثار برگزیده نیز مورد تقدیر قرار گیرد.

سعیدی‌سیرائی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری دبیرخانه دائمی روز کرج تأکید کرد و گفت: این دبیرخانه باید ساختاری مشخص داشته باشد تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف محدود به روزهای منتهی به این مناسبت نباشد و برنامه‌ریزی‌ها به صورت مستمر دنبال شود.

او در پایان با اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج برای حمایت از برنامه‌های روز کرج خاطرنشان کرد: هر هزینه‌ای که امروز برای تقویت هویت شهری و افزایش حس تعلق شهروندان انجام شود، سرمایه‌گذاری برای آینده کرج است و شورای شهر و شهرداری با تمام ظرفیت از این مسیر حمایت خواهند کرد.

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