۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵

افتتاح نخستین نمایشگاه لنج در موزه تجارت دریایی بوشهر

افتتاح نخستین نمایشگاه لنج در موزه تجارت دریایی بوشهر

افتتاح نخستین نمایشگاه لنج در موزه تجارت دریایی بوشهر

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کد خبر 1405051100883
اکرم خشنود
دبیر مهدی نورعلی

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