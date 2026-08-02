https://www.chtn.ir/x4t7q۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵ کد خبر 1405051100883 فیلم مستند افتتاح نخستین نمایشگاه لنج در موزه تجارت دریایی بوشهر افتتاح نخستین نمایشگاه لنج در موزه تجارت دریایی بوشهر دریافت 161 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405051100883 اکرم خشنود دبیر مهدی نورعلی برچسبها مهارتهای سنتی ساخت و دریانوردی لنج ایرانی لنج گردشگری بوشهر گردشگری پربینندهترینها قلعه حسنآباد؛ استراتژیکترین قلعه تاریخی کُردستان تصاویر هوایی از تردد زوار اربعین از مرز خسروی قلعه الموت؛ افسانهای پا برجا کرمانشاه دروازه کربلا میزبان مهمان نواز زوار اربعین
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