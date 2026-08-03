۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵

پیمایش موزه‌های آذربایجان غربی با حضور مدیرکل موزه‌های کشور

پیمایش موزه‌های آذربایجان غربی با حضور مدیرکل موزه‌های کشور

با حضور لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های کشور پیمایش موزه‌های آذربایجان غربی انجام شد.

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کد خبر 1405051200976
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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