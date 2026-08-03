https://www.chtn.ir/x4t9j۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵ کد خبر 1405051200976 فیلم مستند پیمایش موزههای آذربایجان غربی با حضور مدیرکل موزههای کشور با حضور لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور پیمایش موزههای آذربایجان غربی انجام شد. دریافت 22 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405051200976 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی لیلا خسروی موزه باستانشناسی پربینندهترینها قلعه الموت؛ افسانهای پا برجا قلعه حسنآباد؛ استراتژیکترین قلعه تاریخی کُردستان شیره پزی در روستای تاریخی و هدف گردشگری هزاوه بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای…
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