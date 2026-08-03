۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی مددجویان بوشهری

افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی مددجویان بوشهری

افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی مددجویان

دریافت 129 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405051200986
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha