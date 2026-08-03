https://www.chtn.ir/x4t9J۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰ کد خبر 1405051200986 فیلم مستند افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی مددجویان بوشهری افتتاح نمایشگاه آثار صنایع دستی مددجویان دریافت 129 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405051200986 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها مددجویان صنایعدستی بوشهر گردشگری پربینندهترینها قلعه الموت؛ افسانهای پا برجا قلعه حسنآباد؛ استراتژیکترین قلعه تاریخی کُردستان شیره پزی در روستای تاریخی و هدف گردشگری هزاوه بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای…
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