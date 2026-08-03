https://www.chtn.ir/x4t9Q۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵ کد خبر 1405051200998 فیلم مستند افتتاح بومگردی آتا ارومیه بومگردی آتا ارومیه در روستای قرهحسنلو با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهرهبرداری رسید. دریافت 13 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405051200998 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی علیاصغر شالبافیان بومگردی پربینندهترینها قلعه الموت؛ افسانهای پا برجا قلعه حسنآباد؛ استراتژیکترین قلعه تاریخی کُردستان شیره پزی در روستای تاریخی و هدف گردشگری هزاوه بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای…
نظر شما