۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

افتتاح بوم‌گردی آتا ارومیه

افتتاح بوم‌گردی آتا ارومیه

بوم‌گردی آتا ارومیه در روستای قره‌حسنلو با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره‌برداری رسید.

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کد خبر 1405051200998
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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