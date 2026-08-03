https://www.chtn.ir/x4t9V۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶ کد خبر 1405051200999 فیلم مستند عزاداری جاماندگان اربعین در تمرچین پیرانشهر جاماندگان اربعین در مرز تمرچین پیرانشهر در سوگ سالار شهیدان عزاداری کردند. دریافت 17 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405051200999 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی مرز تمرچین پیرانشهر زائران اربعین پربینندهترینها قلعه الموت؛ افسانهای پا برجا قلعه حسنآباد؛ استراتژیکترین قلعه تاریخی کُردستان شیره پزی در روستای تاریخی و هدف گردشگری هزاوه بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای…
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