۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶

عزاداری جاماندگان اربعین در تمرچین پیرانشهر

عزاداری جاماندگان اربعین در تمرچین پیرانشهر

جاماندگان اربعین در مرز تمرچین پیرانشهر در سوگ سالار شهیدان عزاداری کردند.

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کد خبر 1405051200999
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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