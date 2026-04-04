۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳
کد خبر 1405011501083
سفرهخانه سنتی عمارت مهزاد در اردکان بهعنوان یکی از پروژههای جدید گردشگری استان یزد، عصر جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد. این پروژه با سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی، ۱۲۰۰ متر زمین در خیابان سیدالشهدا را احداث کرده و توانسته است اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۵ نفر ایجاد کند. از سوی دیگر، تسهیلات دولتی ۱.۵ میلیارد تومانی و حمایت ۴ میلیاردی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، از جمله عوامل تسهیلگر در بهرهبرداری این پروژه بوده است.
عکس: سیدمحمد موسوی و روابطعمومی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اردکان
نظر شما