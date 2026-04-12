آبشار کِرودیت

آبشار کرودیت، جلوه‌ای از شکوه طبیعت بکر زاگرس در نزدیکی جونقانِ چهارمحال و بختیاری، این روزها در اوج خروش بهاری خود، تصویری کم‌نظیر از قدرت و زیبایی طبیعت را به نمایش گذاشته است. این آبشار که در دل تنگه‌ای عمیق و صخره‌ای موسوم به درکش ورکش جای گرفته، با ریزش پرقدرت آب از ارتفاعی چشمگیر، مهی سپید و دائمی در فضای پیرامون خود ایجاد می‌کند؛ مهی که نام محلی «کردیت» نیز از همین پدیده الهام گرفته است. طبیعت دست‌نخورده و صعب‌العبور این منطقه، کرودیت را به یکی از خاص‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان تبدیل کرده است.