مساجد اسلام، نگین های استان سمنان در ایران

در گذر تاریخ، مساجد نه‌تنها جایگاه عبادی و معنوی داشته‌اند، بلکه همواره محملی برای تجلی والاترین جلوه‌های هنر و معماری بوده‌اند. احترام ویژه‌ای که اقوام و ملل گوناگون به این مکان‌های مقدس قائل بوده‌اند، سبب شده تا هنرمندان هر عصر، خالصانه‌ترین آفرینش‌های خود را در قالب نقش، تزئین و معماری بر پیکره این بناها پیاده کنند؛ تا جایی‌که مسجد به عنوان مظهر وحدت هنر و ایمان، در هر دوره تاریخی نمادی از شکوه فرهنگی آن دوران محسوب می‌شود.در استان سمنان میتوان به مساجد تاریخی تاریخانه دامغان،شیخ علی اکبر شاهرود،مسجد جامع و امام سمنان و ... اشاره نمود.

عکس: محمد تقی اعرابی