دیوزناو، روستایی رویایی در کوهستان شاهو

روستاهای شاخص و گردشگر پذیر در استان کردستان و خصوصا منطقه هورامان به دلیل بافت معماری و نیز فرهنگ‌های خاص خود سالانه پذیرای گردشگران بسیار می‌باشند. دیوزناو از مقاصد جدید گردشگری در استان کردستان است. این روستا به دلیل غنای فرهنگی بالا و نیز نزدیکی به مرکز استان کردستان و همچنین طبیعت زیبا مقصد گردشگری مناسبی برای علاقمندان به گردشگری می‌باشد. از زیباترین جاذبه‌های گردشگری دیوزناو می‌توان به چشمه‌ها و آبشارهای که از دل کوهستان شاهو به رودخانه سیروان سرازیر می‌شوند اشاره کرد.