آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی

مهندس حسین محمودی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر "سید رضا صالحی‌امیری" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور جناب آقای دکتر واحدی معاون امور مجلس و حقوقی استانها و هیئت همراه، جناب آقای دکتر میرزایی معاون توسعه‌مدیریت استانداری و پرسنل اداره کل در سالن جلسات سپهبد شهید محمد پاکپور این اداره کل صورت پذیرفت و مهندس "حسین محمودی" به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی منصوب شد.

همچنین از زحمات جناب آقای محمود مرادی نراقی تقدیر شد.