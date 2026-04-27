۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
نشست هماهنگی به ریاست معاون امور عمرانی استاندار یزد برگزار و طی آن، شمارش معکوس برای آغاز عملیات اجرایی یکی از محوریترین طرحهای بازآفرینی شهری در میدان تاریخی شاه طهماسب (حسینیه بعثت) آغاز شد. در این پروژه که با مشارکت سهجانبه شهرداری، میراثفرهنگی و راه و شهرسازی کلید میخورد، علاوه بر بهسازی سیمای این میدان تاریخی، تداوم مرمت بازارهای سنتی یزد نیز در بستر برنامههای عمرانی با جدیت دنبال میشود. طلائیمقدم در این نشست بر پیگیری مستمر مسائل حوزه میراثفرهنگی در شهر جهانی یزد تاکید کرد و این امر را از اولویتهای اصلی برنامه یزد پایدار دانست.
عکس: روابطعمومی استانداری یزد
