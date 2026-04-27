۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
کد خبر 1405020700388

روایت برداشت گل‌گاو زبان در سجیران اشکورات رودسر، میراثی از طبیعت و فرهنگ گیلان

با فرارسیدن روزهای لطیف بهاری، دامنه‌های سرسبز اشکورات رودسر بار دیگر میزبان شکوفه‌های بنفش گل‌گاوزبان‌ است، گیاهی که نه‌تنها جلوه‌ای از زیباشناسی طبیعت گیلان، بلکه بخشی از میراث کشاورزی و فرهنگ دارویی این خطه به‌شمار می‌رود. در هوای خنک کوهستان، کشاورزان محلی با مهارت و دقت، گل‌های تازه که نماد شفابخشی و درمان هستند را برداشت و عطر آرامش کوهستان‌های گیلان به بازارهای سراسر کشور هدیه می‌شود. این آیین سنتی، هر سال جلوه‌ای از پیوند دیرینه انسان و طبیعت را در قلب اشکورات زنده می‌کند. عکاس: امید رجبی پور کشایه

