۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
با فرارسیدن روزهای لطیف بهاری، دامنههای سرسبز اشکورات رودسر بار دیگر میزبان شکوفههای بنفش گلگاوزبان است، گیاهی که نهتنها جلوهای از زیباشناسی طبیعت گیلان، بلکه بخشی از میراث کشاورزی و فرهنگ دارویی این خطه بهشمار میرود. در هوای خنک کوهستان، کشاورزان محلی با مهارت و دقت، گلهای تازه که نماد شفابخشی و درمان هستند را برداشت و عطر آرامش کوهستانهای گیلان به بازارهای سراسر کشور هدیه میشود. این آیین سنتی، هر سال جلوهای از پیوند دیرینه انسان و طبیعت را در قلب اشکورات زنده میکند. عکاس: امید رجبی پور کشایه
