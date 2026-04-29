روایت «رنج کودکان جنگ» در ارمنستان؛ هنر تالش و گیسوم نامزد جهانی روستای گردشگری در کاپان

نمایشگاه عکس «روایت رنج کودکان جنگ» با هدف نمایش تأثیرات مخرب جنگ بر کودکان، در شهر کاپان ارمنستان برگزار شد. این رویداد فرهنگی با همکاری سرکنسولگری ایران در ارمنستان و موسسه بینالمللی تقارب فرهنگها و مشارکت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور و با حضور هنرمندان صنایعدستی تالش و صومعهسرا همراه بود.
به گزارش خبرنگار میراث آریا، این نمایشگاه بینالمللی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهر کاپان ارمنستان، به معرفی جاذبههای گردشگری ایران از جمله روستای گیسوم به عنوان نامزد ثبت جهانی روستای گردشگری، جنگلهای جهانی هیرکانی، آداب و رسوم، سوغات محلی، دستبافتههای گلیم و محصولات چوبی استان گیلان پرداخت. این رویداد فرهنگی و هنری در کاپان، علاوه بر پرداختن به موضوع مهم صلح و حقوق کودکان، بستری برای تبادل فرهنگی و معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران به جامعه جهانی، به ویژه در کشور ارمنستان را فراهم آورد.
