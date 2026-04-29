اولین نشست تخصصی رؤسای انجمن های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی کشور و هیئت مدیره جامعه اقامتگاه‌های بوم گردی ایران با حضور فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور، دهرویه، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان، تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان، عبیری رئیس جامعه انجمن های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، معاونان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، جمعی از رؤسا و اعضای هیأت مدیره انجمن های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و استان‌ها و.... در شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد.