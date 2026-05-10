۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۹
قله ارفعکوه، با ارتفاع تقریبی 2724 متر، در منطقهای سرسبز و بکر از استان مازندران واقع شده است. این قله در شرق رشتهکوه البرز مرکزی قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی و چشماندازهای زیبا، مقصد محبوبی برای کوهنوردان و علاقهمندان به طبیعتگردی است. قله ارفعکوه در نزدیکی روستای ارفعده از توابع شهرستان سوادکوه قرار گرفته است و دسترسی به آن از جاده فیروزکوه فراهم است. مسیرهای جنگلی و پوشش گیاهی متنوع، زیباییهای طبیعی این قله را دوچندان میکند. ارفع کوه در لغت به معنی بلندترین است و یکی از قلل مرتفع و مهم با شیب نیمه تند و پوشش جنگلی در روستای (ارفع) ارفه ده می باشد. نام این روستا در ابتدا "ارپه ده" بوده که بعدها تبدیل به "ارفه ده" شده است.
