«پامنار» زیستگاه جغد ماهی خوار

روستای پامنار در ۲۵ کیلومتری شهر دزفول و در منطقه تاریخی شهیون، در حاشیه دریاچه سد دز و میان رشته‌کوه‌های زاگرس قرار دارد؛ روستایی با طبیعت بکر، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی که امروز به یکی از متفاوت‌ترین مقاصد گردشگری طبیعی جنوب کشور تبدیل شده است.پامنار پیش از ساخت سد دز در دهه ۴۰ خورشیدی، یکی از آبادترین مناطق شمال خوزستان به شمار می‌رفت. وجود رودخانه دز، زمین‌های حاصلخیز، باغ‌های خرما، چشمه‌های فراوان و موقعیت جغرافیایی ویژه، شرایط مناسبی برای زندگی و کشاورزی مردم منطقه فراهم کرده بود. با آبگیری سد دز بخش زیادی از روستاها و اراضی منطقه زیر آب رفت و بسیاری از ساکنان ناچار به مهاجرت شدند، اما بخشی از مردم با ساخت روستای جدید پامنار، زندگی و فرهنگ بومی خود را حفظ کردند.امروز چشم‌انداز دریاچه سد دز، پوشش گیاهی متنوع، حیات‌وحش ارزشمند و جاذبه‌هایی مانند قلعه شاداب و آسیاب‌های قدیمی، پامنار را به یکی از زیستگاه‌های مهم طبیعی کشور تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این منطقه، حضور گونه ارزشمند و نسبتاً کمیاب «جغد ماهی‌خوار» است؛ پرنده‌ای کم‌نظیر که مشاهده آن برای پرنده‌نگرها و عکاسان حیات‌وحش اهمیت ویژه‌ای دارد و هر سال علاقه‌مندانی از سراسر ایران و حتی چند کشور جهان برای دیدن و ثبت تصاویر این گونه به پامنار سفر می‌کنند. در کنار جغد ماهی‌خوار، گونه‌های متنوع دیگری از پرندگان نیز در اطراف دریاچه سد دز و ارتفاعات منطقه مشاهده شده‌اند که همین تنوع پرندگان، پامنار را به یکی از مناطق جذاب برای پرنده‌نگری در جنوب کشور تبدیل کرده است.