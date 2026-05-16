همکاری اشراق با خانواده های محروم کرمانشاه در توسعه دامپروری خرد

واحد دام سبک دینور در شهرستان صحنه استان کرمانشاه، با وسعت ۴۰ هکتار و ۶۰۰۰ رأس دام، یکی از ظرفیتهای مهم دامپروری کشور بهشمار میرود. این مجموعه با بهرهگیری از نژادهای برتر، زمینهای مناسب برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت ژنتیکی فراهم کرده است. شرکت کشاورزی و دامپروری اشراق وابسته به بنیاد مستضعفان با رویکردی مسئولانه و اجتماعی، همکاری گستردهای با بنیاد علوی برای حمایت از دامداران محروم آغاز کرده است. در این طرح، دامداران واجد شرایط شناسایی و پس از آموزشهای تخصصی، برای ورود به چرخه تولید توانمند میشوند. همچنین دامهای اصلاحنژادشده با شرایط حمایتی در اختیار آنان قرار میگیرد. پشتیبانی مستمر در حوزههای تغذیه، بهداشت و بازاریابی، مسیر موفقیت این دامداران را هموار میسازد. هدف این اقدام، محرومیتزدایی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود سطح معیشت اقشار کمبرخوردار است
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
